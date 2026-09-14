Per tutti è stato semplicemente Il Genio. E anche oggi che ha appeso gli scarpini al chiodo, il suo nome rievoca gesta straordinarie sul rettangolo di gioco, che i tifosi del Milan di vecchia data non possono dimenticare. Dejan Savicevic, nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, getta l'occhio anche all'attualità della Serie A, che negli anni '90 lui condivideva con tanti altri campioni in un Milan vincente in Italia e in Europa. Altri tempi, considerando il divario dell'Inter sui rossoneri: “L’Inter purtroppo mi sembra più avanti - il suo parere -. Ma la stagione è lunga e complicata per tutti. Aspettiamo. Io ho aspettato un anno e mezzo”.

Il montenegrino rafforza il concetto focalizzandosi sui calciatori nella rosa attuale: “Dobbiamo aspettarli con pazienza e accettare anche gli errori, fanno parte del calcio. Lo so, non c’è tempo, ma la qualità dovrebbe uscire e il Milan si metterà al pari con le altre”.