La Roma è in campo in questi minuti contro il Torino e il difensore Ndicka è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il centrale ivoriano non ce l'ha fatta anche per la gara odierna. Al posto del numero 5 giallorosso esordio per Leonardo Balerdi. Tra una settimana ci sarà la sfida contro l'Inter e dunque situazione da monitorare.

La formazione della ROMA in campo ora (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Mora; Malen.

Allenatore: Gasperini.