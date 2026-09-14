La Roma è in campo in questi minuti contro il Torino e il difensore Ndicka è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il centrale ivoriano non ce l'ha fatta anche per la gara odierna. Al posto del numero 5 giallorosso esordio per Leonardo Balerdi. Tra una settimana ci sarà la sfida contro l'Inter e dunque situazione da monitorare.

La formazione della ROMA in campo ora (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Mora; Malen.
Allenatore: Gasperini.

Sezione: News / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 18:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione