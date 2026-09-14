L'Udinese vuole provare a ripetere l'impresa della scorsa stagione, quando ha battuto sia Milan che Inter, e tornare a fare la guastafeste a San Siro. La missione contro l'Inter si preannuncia complicata, ma Kosta Runjaic non parte battuto. "Sono la miglior squadra della Serie A, in estate si sono rafforzati, hanno un gruppo che gioca da tanti anni insieme, con uno stile riconoscibile a prescindere dall'allenatore. In casa del Real Madrid hanno dominato in alcune fasi della gara, quindi sappiamo cosa ci aspetta", ha spiegato il tecnico. Runjaic indica anche la strada da seguire: "Dovremo difendere molto e lavorare bene in entrambe le fasi di gioco, a prescindere dal modulo. Non abbiamo nulla da perdere, dovremo fare il nostro con gli strumenti che abbiamo, mettendoci intensità, passione e coesione".

Sei assenti per l'Udinese

Come scrive Tuttosport, i friulani devono però fare i conti con numerose defezioni. Sono infatti sei i giocatori indisponibili: Solet, Piotrowski, Arizala, Palma, Zaniolo e Zanoli. Gli ultimi due potrebbero rientrare contro il Cagliari. Possibile invece il debutto dei nuovi arrivati Chakvetadze e Jovanovic, anche se Runjaic appare prudente soprattutto sul secondo, ancora con pochi allenamenti nelle gambe. In difesa, senza Solet, Ebosse sembra favorito su Bertola. "La direzione che vogliamo intraprendere è quella di un gol subito di media a partita", ha aggiunto Runjaic. Contro l'Inter il tecnico potrà comunque contare anche su Kabasele e Abankwah, con l'obiettivo di rendere il reparto più solido.