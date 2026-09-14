Sinisa Mihajlovic sarà insignito del 'Premio Speciale alla Memoria', nella quarta edizione del 'Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026', nel corso della cerimonia in programma, a Roma, il 14 ottobre 2026. Il riconoscimento sarà consegnato alla famiglia di Miha, durante la cerimonia in programma a Roma il 14 ottobre 2026, insieme ad un'opera dedicata all'ex giocatore e allenatore, realizzata dall'artista e pittore marchigiano Benito Macerata.
"Ricordare Sinisa Mihajlovic significa ricordare un grande protagonista del calcio, ma soprattutto un uomo che ha affrontato la vita con una forza straordinaria. La sua storia ci insegna che il valore di una persona non si misura soltanto dai traguardi raggiunti, ma anche dal modo in cui affronta le difficoltà e dall’eredità che lascia agli altri", ha sottolineato il Comitato Promotore dell'Oscar del Mediteranno.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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