Il tema dei gol mangiati è ormai ricorrente in casa Inter negli ultimi anni. Un argomento che è tornato di stretta attualità dopo la trasferta di Madrid, dove è apparso chiaro un concetto: una certa idea di calcio è sostenibile a patto che non ci siano certi sprechi sotto porta. Il gioco 'rischioso' dei nerazzurri, soprattutto a certi livelli come in Champions League, se la produzione offensiva non viene sfruttata, diventa un boomerang in fase difensiva. Parlando del campionato, i nerazzurri sono il secondo miglior attacco, dietro la Roma, con otto reti fatte ma tirando più di tutte le altre (73 volte verso la porta). Ecco perché, come sottolinea il Corriere dello Sport, serve che soprattutto gli attaccanti facciano la loro parte in termini statistici. Da Lautaro Martinez in giù, dovranno arrivare quei numeri che sono richiesti loro per puntare ad arrivare in fondo in tutte le competizioni.

Il Toro, la storia insegna, non ha mai deluso da questo punto di vista, nonostante alcuni momenti di pausa fisiologici. Lo stesso discorso vale per Marcus Thuram, ancora alla ricerca della forma migliore e soprattutto della continuità dopo essersi sbloccato in Inter-Napoli. Rientrano nel discorso anche i due più giovani del reparto, Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, a maggior ragione dato che le aspettative nei loro confronti si sono alzate rispetto alla passata stagione.