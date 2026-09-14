Sembra difficile da crederlo, ma Mauro Icardi al 14 settembre è ancora un giocatore senza squadra. Svincolatosi dal Galatasaray, l'attaccante non ha ancora accettato alcuna delle numerose proposte che gli sono arrivate. Però un suo ritorno in Italia rimane possibile, visto che la Lazio continua a corteggiarlo e, chissà, forse stavolta riuscirà a convincerlo a sposare la causa biancoceleste.

L'ultimo aggiornamento arriva da Gianluca Di Marzio, secondo il quale la dirigenza ha riavviato i contatti con l'entourage dell'ex capitano dell'Inter che, rispetto a qualche giorno fa, sembra più propenso a valutare l'ipotesi di un trasferimento nella Capitale.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 12:40
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.