Piotr Zielinski si presenta nella sala stampa di San Siro per offrire la sua analisi su Inter-Udinese 5-3, gara in cui ha fornito un assist per il gol di Francesco Pio Esposito.

Hai giocato spesso da play, ti piace di più rispetto al ruolo di mezzala?

"Quando non c'è Calha, gioco lì e mi adatto bene. Ogni volta che il mister mi chiama in causa, cerco di fare il massimo. Lì mi sento bene, ma la mia posizione naturale resta la mezzala destra. Ma non ci sono problemi: gioco dove dice il mister".

La lettura della partita da parte dello spogliatoio.

"Penso che i primi 15' non ci siamo presentati in campo, è mancato un po' di tutto. Energia, concentrazione, poi ci sono stati degli errori individuali. Ci sta ma abbiamo reagito da grande squadra. Ci teniamo questi tre punti. Abbiamo tantissima qualità, ma in futuro non dobbiamo avere questi blackout".