John Stones è pronto a prendersi per la prima volta una maglia da titolare con l'Inter. Contro l'Udinese, Cristian Chivu dovrebbe affidargli il centro della difesa, con Manuel Akanji e Alessandro Bastoni ai suoi lati. Il dato che accompagna l'inglese è significativo: come sottolinea Tuttosport, nei tre spezzoni disputati finora, contro Monza, Cagliari e Real Madrid, l'Inter non ha mai subito gol mentre Stones era in campo. In totale si tratta di poco più di 80 minuti, ma rappresentano comunque un segnale per una squadra che ha incassato cinque reti nelle prime quattro partite stagionali. Stones è peraltro subentrato proprio nelle tre gare in cui i nerazzurri avevano già concesso almeno una rete, contribuendo con esperienza e personalità a dare maggiore stabilità alla retroguardia.