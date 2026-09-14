Nicolò Barella, oggi capitano dell’Inter vista l’assenza dai titolari di Lautaro Martinez, arriva anche ai microfoni di Sky Sport per la consueta intervista dell’immediata vigilia della partita contro l’Udinese a San Siro.

Che Inter arriva a questa partita? La prova del Bernabeu è motivo di autostima?

“Certo, abbiamo studiato e capito cosa fare meglio. Poi dalle sconfitte si deve prendere qualcosa di positivo: al Bernabeu siamo andati a giocarcela a viso aperto contro una delle squadre più forti del mondo e avendo le nostre occasioni è una cosa che si aspettano dall’Inter. C’è da limare qualche dettaglio ma siamo a inizio stagione”.

Per molti dipende dall’Inter, per voi qual è la cosa più importante per non perdere la fame?

“Il campionato è una corsa a tappe, bisogna essere bravi e concentrati in ogni partita. Tutte le gare danno tre punti anche se alcune hanno più appeal. Da quando sono all’Inter l’imperativo è vincere e quest’anno è lo stesso. Vogliamo renderla dura a chi voglie toglierci lo Scudetto”.

Che stimolo è avere una concorrenza costante all’interno della squadra?

“La concorrenza fa crescere tutti e aiuta a migliorare. Quest’anno sono arrivati campioni di caratura internazionale che ci danno una visione su come funzionano le altre società. Ma questa è una squadra forte che vuole arrivare in fondo a ogni competizione e questo cercheremo di fare”.