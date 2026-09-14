Massimo Orlando, intervenuto su Tuttomercatoweb, ha parlato del Napoli, con riferimento anche alla gara contro l'Inter: "E' una ripartenza. Li avevo visti bene a Milano, con l'Inter stare più in difesa ci stava, e potevano anche vincerla. Ieri dovevano vincere e lo anno fatto. Ok Bologna rinunciatario, ma con dieci sotto la linea del pallone era difficile trovare spazi. Mi sono piaciuti i cambi. Tre punti importantissimi. Ora deve dare continuità a Firenze, sarà una partita difficilissima per entrambe".