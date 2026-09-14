Dopo la frenata del Milan e il ko della Juve, l'Inter intende continuare la sua corsa in vetta alla classifica e staccare quelle che a inizio anno erano indicate come dirette rivali.

Chivu cambierà qualcosa rispetto a Madrid: non solo Stones dal via...

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 12:01
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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