Sono diversi gli argomenti trattati da Giovanni Malagò a "La politica nel Pallone", su Rai Gr Parlamento. Il presidente della FIGC ha iniziato parlando della sua elezione, finita negli scorsi giorni sotto esame per una possibile mancanza dei prerequisiti necessari. Ha detto: "Sono sereno. Da molti anni sono abituato al fatto che ci sia qualcuno che punta a sovvertire le dinamiche di consenso popolare. Non è la prima volta: c’è stato il tentativo di andare al commissariamento, ma non si poteva fare. Poi il pantouflage e ora questa novità…C’è una precisa logica dietro tutto questo, ma sono sereno". Insomma, come Malagò stesso ha detto, da parte sua non c'è nessuna paura di decadere.

Malagò: "Nazionale? Dobbiamo creare una bella squadra" E sugli stadi per Euro2032...

Malagò ha poi parlato della nuova Nazionale, affidata a Roberto Mancini: "Dobbiamo creare una bella squadra e riprenderci la fiducia delle persone dopo quello che è successo. So che ci sono mille variabili, ma non dobbiamo metterci nella situazione per cui un episodio possa determinare un nuovo caso amaro. Desidero avere una squadra che faccia bella figura. Bisogna anche guardare avanti e fare bene, per questo va costruito un percorso con i giovani. Romano ha scelto l'Italia grazie al lavoro di Ranieri e Mancini. Ma ci sono altri ragazzi che hanno facoltà di scegliere se partecipare con la maglia del padre o della madre. Stiamo lavorando tanto su questo".

Infine, e forse è il passaggio più interessante, Malagò ha parlato degli stadi per Euro2032: "Slittamento della scelta degli stadi? E' un'ipotesi, stiamo parlando. Abbiamo questa scadenza a fine mese, sento con consuetudine quasi quotidiana la UEFA. Il dialogo è costante, i rapporti eccellenti, anzi idilliaci. Abbiamo rispettato il primo traguardo di fine luglio, indicando stadi e città, adesso gli uffici stanno lavorando per fare una seconda valutazione".