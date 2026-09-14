L’ex nerazzurro Giuseppe Bergomi è intervenuto ai microfoni di Inter TV a pochi minuti dalla sfida contro l’Udinese: “La maglia degli anni ’90 me la ricordo benissimo, è nei miei ricordi. Qui è sempre bello, questo stadio è unico, tra poco fa 100 anni. Essere qui a bordo campo è incredibile, l’ho vissuto da calciatore, ora da commentatore. So che tra un po’ ci sarà un cambiamento e mi dispiace perché stadi così in Italia non ce ne sono. Negli anni ’90 eravamo noi la Premier League, aver giocato in quegli anni in Serie A è stato eccezionale”.