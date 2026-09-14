Sarà una serata di prime volte a San Siro. Contro l'Udinese, John Stones dovrebbe partire titolare al centro della difesa dell'Inter, diventando il diciottesimo giocatore schierato dal primo minuto da Cristian Chivu nelle prime cinque partite stagionali. Il tecnico nerazzurro - spiega La Gazzetta dello Sport - è pronto a proporre per la prima volta il terzetto difensivo immaginato durante l'estate: Manuel Akanji sul centrodestra, Stones in mezzo e Alessandro Bastoni sul centrosinistra. Una scelta che non nasce soltanto dal turnover. L'Inter ha infatti incassato quattro reti tra il secondo tempo contro il Napoli e la prima frazione disputata al Bernabeu contro il Real Madrid e Chivu cerca maggiore solidità. Stones, entrato nella ripresa in Spagna, ha dimostrato di aver raggiunto una buona condizione e sarà chiamato anche al duello fisico con Keinan Davis.

Akanji cerca il rilancio, Dimarco recupera

La partita rappresenta un'occasione importante anche per Akanji, reduce da un avvio di stagione complicato e dall'assenza in Champions League per un affaticamento muscolare. Chivu si aspetta una crescita dell'ex Manchester City anche in vista della prossima sfida contro la Roma. Buone notizie arrivano inoltre da Federico Dimarco, che ha superato la leggera distorsione al ginocchio ed è nuovamente a disposizione. L'esterno è in ballottaggio con Carlos Augusto, positivo nella trasferta di Madrid.

Martinez confermato tra i pali

Tra i pali Chivu dovrebbe invece confermare Josep Martinez, nonostante l'errore commesso contro il Real Madrid. Una scelta pensata anche per proteggere il portiere designato come titolare. Il debutto di Ivan Provedel con la maglia nerazzurra dovrebbe quindi essere rinviato a dopo la sosta. Per Martinez, invece, l'Udinese rappresenterà subito l'occasione per riscattarsi e ritrovare sicurezza.