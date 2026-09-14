Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita della sfida tra i nerazzurri e i friulani: "Mi aspettavo questa Inter forte, e me l'aspettavo più forte nel secondo tempo. Ma abbiamo concesso gol facilmente. Abbiamo avuto più possesso palla nel primo rispetto al secondo tempo, il nostro livello è calato nella ripresa. Nonostante ciò, abbiamo segnato tre gol a San Siro e mi prendo queste cose positive. Testa alla gara contro il Cagliari".

L'Udinese è andata in vantaggio in ogni partita, poi è stata raggiunta...

"Dobbiamo fare meglio, ma ci mancano dei calciatori. Anche l'anno scorso siamo calati nella ripresa, fummo fortunati. Ci mancano pedine come Zaniolo e Piotrowski. Quando giochi contro l'Inter devi avere qualità, è un livello differente. Dobbiamo concentrarsi su quanto di buono fatto. Abbiamo combattuto fino alla fine nonostante gli avversari fossero a un livello superiore al nostro".