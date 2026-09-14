Gianluca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato a DAZN nel pre-partita: "Giochiamo contro una delle migliori squadre al mondo. Ma dovremo essere più bravi al di là dei giocatori. Creando un sistema di gioco che possa sopperire alle nostre assenze. Anche l'anno scorso ci mancava qualche pedina forte come Zaniolo. Ora manca anche Solet, poi Palma e Piotrowski. Non sarà facile, ma siamo qui a giocarcela. Quanto manca per Zaniolo? Poco, probabilmente potrebbe essere a disposizione già dalla prossima gara. E' importantissimo per noi e per la Nazionale".