"Identità inconfondibile. Tratta da un'eredità iconica. Pensata per una nuova generazione". Pochi concetti per presentare la nuova terza maglia dell'Inter stagione 2026/27, annunciata ufficialmente stamattina e già disponibile negli Inter Store. I tifosi potranno apprezzarla dal vivo stasera allo stadio per la partita contro l'Udinese al Meazza. Intanto, attraverso i propri social il club nerazzurro propone il backstage della campagna di lancio del Third Kit che vede protagonisti John Stones, Yann Bisseck e Mattia Mosconi.

Sezione: Copertina / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 12:13
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.