Dopo Maduka Okoye e Piotr Zielinski arriva il turno di Kosta Runjaic in sala stampa per commentare Inter-Udinese 5-3. Il tecnico ha risposto a una sola domanda, ma articolando la risposta. Ecco le sue parole:

E' complicato pensare di affrontare l'Inter difendendosi negli ultimi 15 metri: quale era la vostra strategia?

"Strategia contro l'Inter? Hanno avuto 65% di possesso palla col Real, hanno segnato tre gol al Napoli in pochi minuti. La strategia era mostrare un atteggiamento giusto, ma purtroppo abbiamo concesso gol facili. Il gol di Carlos Augusto è stato fantastico. L'Inter è uno delle migliori squadre al mondo, la migliore in Italia. La nostra qualità non è stata sufficiente, poi abbiamo quattro assenze pesanti - Zaniolo, Piotrowski, Solet e Zanoli - che si sono sentite, soprattutto quando siamo andati in vantaggio. Se non curi i dettagli e non hai fortuna, con l'Inter è difficile giocarsela. La cosa positiva è che abbiamo segnato tre gol, sono sicuro che anche Chivu parlerà dei gol concessi. Noi ci concentriamo sulla prossima partita contro il Cagliari".