Dopo Maduka Okoye e Piotr Zielinski arriva il turno di Kosta Runjaic in sala stampa per commentare Inter-Udinese 5-3. Il tecnico ha risposto a una sola domanda, ma articolando la risposta. Ecco le sue parole: 

E' complicato pensare di affrontare l'Inter difendendosi negli ultimi 15 metri: quale era la vostra strategia?
"Strategia contro l'Inter? Hanno avuto 65% di possesso palla col Real, hanno segnato tre gol al Napoli in pochi minuti. La strategia era mostrare un atteggiamento giusto, ma purtroppo abbiamo concesso gol facili. Il gol di Carlos Augusto è stato fantastico. L'Inter è uno delle migliori squadre al mondo, la migliore in Italia. La nostra qualità non è stata sufficiente, poi abbiamo quattro assenze pesanti - Zaniolo, Piotrowski, Solet e Zanoli - che si sono sentite, soprattutto quando siamo andati in vantaggio. Se non curi i dettagli e non hai fortuna, con l'Inter è difficile giocarsela. La cosa positiva è che abbiamo segnato tre gol, sono sicuro che anche Chivu parlerà dei gol concessi. Noi ci concentriamo sulla prossima partita contro il Cagliari". 

Sezione: L'avversario / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 23:24 / Fonte: dall'inviato a San Siro
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.