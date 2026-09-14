In attesa di Inter-Udinese, Nicola Amoruso ha ripensato alla prestazione messa in mostra a Madrid dai campioni d'Italia, nonostante la sconfitta maturata anche a causa di due errori marchiani nei primi minuti, svarioni che hanno condizionato l'andamento della sfida poi finita 2-1 per il Real Madrid: "In Champions League mi è sembrata una squadra quasi perfetta, è andata al Bernabeu per giocarsela, per fare la partita - il punto di vista espresso dall'ex attaccante della Juventus a Radio TV Serie A -. Mi è piaciuta perché ha messo personalità".

Parlando di Pepo Martinez, autore di una papera che ha permesso ai blancos di portarsi sul 2-0 ma anche di alcuni interventi decisivi successivamente, Amoruso ha aggiunto: "Dopo questo errore crescerà di più, per me è fortissimo tra i pali. Se fai quella giocata lì, vuol dire che hai personalità. Poi, ovvio, non la farà più in futuro. Per me diventerà un portiere molto forte, ho questa sensazione. Ha iniziato con qualche titubanza in Europa, ma anche Sommer l'anno scorso ha avuto qualche gol sulla coscienza".