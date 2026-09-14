A pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro l’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Inter TV il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella: “Abbiamo cominciato bene la stagione, sono arrivate tre vittorie. Stiamo lavorando, stiamo cercando di trovare tutti la miglior condizione possibile. Abbiamo iniziato bene il campionato e anche la sfida di Madrid ci ha insegnato qualcosa. Abbiamo dimostrato di poter giocare col Real a viso aperto, ora limiamo gli ultimi dettagli”.

Sull’Udinese: “È una squadra ostica perché abbina qualità e forza fisica, non sarà facile ma cercheremo di essere la nostra miglior versione”.