Intervistato da Radio Tv Serie A, a margine del 'Festival della Comunicazione' di Camogli, Fabio Capello ha indicato i due allenatori della Serie A che si avvicinano maggiormente alla sua idea di calcio: "Fabregas e Gasperini fanno qualche cosa di diverso a livello di intensità rispetto alle altre squadre - ha spiegato l'ex allenatore del Milano -. Fabregas ha scelto personalmente i giocatori per fare il tipo di gioco in cui crede a Como; l'altra squadra che cito è la Roma, che gioca uomo contro uomo, con una grande pressione e con la voglia costante di andare in avanti. Poi ci sono altre formazioni che sono ancora alla ricerca dei moduli vari. E, infine, l'Inter è l'Inter: per me rimane la favorita".