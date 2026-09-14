Intervistato da Radio Tv Serie A, a margine del 'Festival della Comunicazione' di Camogli, Fabio Capello ha indicato i due allenatori della Serie A che si avvicinano maggiormente alla sua idea di calcio: "Fabregas e Gasperini fanno qualche cosa di diverso a livello di intensità rispetto alle altre squadre - ha spiegato l'ex allenatore del Milano -. Fabregas ha scelto personalmente i giocatori per fare il tipo di gioco in cui crede a Como; l'altra squadra che cito è la Roma, che gioca uomo contro uomo, con una grande pressione e con la voglia costante di andare in avanti. Poi ci sono altre formazioni che sono ancora alla ricerca dei moduli vari. E, infine, l'Inter è l'Inter: per me rimane la favorita". 

Sezione: Focus / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 16:39
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.