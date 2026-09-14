Cristian Chivu non cambia tra i pali. Come scrive Tuttosport, nella gara contro l'Udinese di stasera il tecnico nerazzurro ha deciso di dare fiducia a Josep Martinez nonostante l’errore commesso al Bernabeu contro il Real Madrid. Ancora panchina, dunque, per Ivan Provedel, mentre lo spagnolo dovrà riscattarsi a San Siro. Davanti a lui debutta dal primo minuto John Stones assieme a Manuel Akanji e Alessandro Bastoni. C’è attesa soprattutto per il primo dei tre, all’esordio da titolare in nerazzurro.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 11:18
Autore: Ludovica Ferrante
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