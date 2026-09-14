Premiato con l'MVP a fine partita, Marcus Thuram ai microfoni di Dazn commenta così la rimonta sull'Udinese: "Bello vincere con una rimonta così, fa vedere che non molliamo ma ci sono partite in cui non dobbiamo metterci in difficoltà da soli, stasera lo abbiamo fatto ma abbiamo recuperato. Ho fatto uno scatto per festeggiare che mi sono quasi stirato. Scherzo, Bonny lavora tanto, si mette a disposizione e quando gioca fa bene, sono contento abbia fatto gol stasera. L'anno scorso avevamo tanta qualità, qualcuno è andato via ma sono arrivati i nuovi che ci danno una mano come l'anno scorso. Siamo un gruppo di 23-24 giocatori ognuno col suo ruolo e ognuno può dare una mano".