Si è (quasi) concluso il weekend delle rappresentative giovanili maschili e femminili dell'Inter e il bilancio è positivo, tra impegni ufficiali e amichevoli. Ecco di seguito, come pubblicato sul sito del club nerazzurro, i risultati:

UNDER 20 Domenica 13 settembre, ore 15:00- Campionato, 4ª giornata: Inter-Cagliari 6-1

Reti: 8' Rocca, 19' D’Agostino, 29' Matarrese, 70' e 90' Carrara, 93' Sorino

UNDER 18 Lunedì 14 settembre, ore 14:30 - Campionato, 3ª giornata: Inter-Cagliari - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 17 Sabato 12 settembre, ore 14:30 - Campionato, 2ª giornata:

Inter-Cagliari 4-3 Reti: 1' Castellarin, 34' Palmini, 55' Serantoni, 59' Omini P.

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 13 settembre, ore 15:00 - Amichevole: Como 1907-Inter 1-8

Reti: 13’ Franceschi, 40’ Corraini, 61’ e 88’ Piccaluga, 71’ e 86’ Franceschi, 85’ Signorelli, 91’ Arfani (rig.)

UNDER 16 Domenica 13 settembre, ore 13:00 - Amichevole, Inter-Virtus Entella 3-1

Reti: 38' Zoumbare, 67' e 69' Giovannini

UNDER 15 Giovedì 10-Domenica 13 settembre - Bayern Monaco Elite Cup - Bayern Campus, Monaco di Baviera.

Gara 1: Inter-Paris Saint-Germain 1-1

Reti: Lugaro (rig) 11'

Gara 2: Inter-Porto 1-0

Reti: 16' Multari

Gara 3: Inter-Arsenal 2-3

Reti: 18' Buonaventuri, 48' Di Meco

Quarti di finale: Inter-Chelsea: 1-1 (3-1 d.c.r)

Reti: 27' Di Meco

Semifinale: Inter-Porto 0-3

Finale 3/4° posto Inter vs Barcelona: 0-1

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 13 settembre, ore 14:30 - Amichevole: Como 1907-Inter 0-8

Reti: Primo tempo: 0-4 2’, 16’, 20’ e 21’ 1t Molinari, 4’ 2t Cucinotta, 20’ 2t Tavola, 23’ 3t Prezioso, 24' 3t Zarpellon