In una lunga intervista al Corriere della Sera, Walter Sabatini ha analizzato diversi temi legati alla Serie A, soffermandosi anche sull'Inter e sul lavoro di Cristian Chivu. Secondo l'ex dirigente nerazzurro, al momento la Roma sta vivendo un clima particolarmente positivo, ma per qualità complessiva della rosa l'Inter conserva qualcosa in più rispetto alle concorrenti. "Nell'ambiente romanista c'è grande euforia. Una coesione spirituale che fa sentire tutti imbattibili. Ma per qualità della rosa e profondità delle scelte l'Inter è un gradino sopra tutte", ha spiegato Sabatini.

"Chivu è un pragmatico elastico"

Il dirigente ha individuato proprio nell'allenatore nerazzurro uno dei principali punti di forza dell'Inter. "Chivu, che conosco bene. È un pragmatico elastico. Sa cambiare idea quando serve. La coerenza è una malattia dell'uomo". Sabatini ha parlato anche della sua breve esperienza nel club nerazzurro, ammettendo di conservare diversi rimpianti: "Molti. Sono stato una meteora, gli abitanti della Terra neanche mi hanno visto passare".

Dybala il giocatore che lo diverte di più

Tra i calciatori della Serie A, Sabatini non ha invece dubbi sul nome che continua maggiormente a emozionarlo: Paulo Dybala. "Paulo Dybala, un campione residuale del nostro campionato. Negli anni Novanta avevamo Ronaldo, Platini, Rummenigge. Ora di quella stirpe di fenomeni, c'è solo Paulo in Serie A". Sabatini ha infine raccontato il proprio rapporto con il campionato italiano: "Tutte le guardo, me le gusto con i popcorn. In ogni sfida trovo uno spunto: una giocata, la disperazione di chi è con l'acqua alla gola, l'euforia data dalla consapevolezza del più forte".