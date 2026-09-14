La Primavera di Bigica, dopo il ko in Youth League contro il Real Madrid, si riscatta in campionato schiantando il Cagliari. Perde ancora l'Inter U23 di Vecchi dopo il poker rifilato dal Picerno. Il resoconto del weekend giovanile nerazzurro

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 14:29
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.