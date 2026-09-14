Quanto cambia l’orientamento politico degli italiani in base alla squadra per cui fanno il tifo? Una fotografia arriva da una rilevazione realizzata da BiDiMedia srl, istituto specializzato in ricerche di mercato e sondaggi di opinione, che ha incrociato le intenzioni di voto con le simpatie calcistiche degli intervistati, riportato oggi dal quotidiano Libero. Per quel che concerne l'Inter, il primo partito è Fratelli d'Italia col 15% delle 'preferenze', ma il margine sul Partito Democratico è di appena un punto. Guadagna già un importante 8% Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, la stessa percentuale della Lega.

Questo il dettaglio:

Fratelli d’Italia 15%;

Partito Democratico 14%;

Futuro Nazionale 8%;

Lega 8%;

Movimento 5 Stelle 7%;

Forza Italia 6%;

Centro 5%;

Alleanza Verdi e Sinistra 4%;

Altro-Astenuti 33%.