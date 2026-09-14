Il centrocampista nerazzurro Piotr Zieliński parla così a Inter TV dopo la vittoria in rimonta contro l’Udinese: “Di sicuro è stata determinante la nostra qualità, la forza della squadra. Anche se siamo andati sotto 2-0 non abbiamo perso fiducia e si è vista la grande Inter, anche se pazza. Dobbiamo migliorare in concentrazione, in fase difensiva dobbiamo concedere meno. Jones? Arriva da un campionato top, non ha bisogno di presentazioni né di essere aiutato. Ha tanta qualità, tanta gamba, si vede anche negli allenamenti, nella palla che ha dato oggi a Pio, e ci darà una grossa mano. Ma tutti quelli che sono arrivati hanno portato qualità”.

Sulla sfida contro la Roma: “Servirà entrare in campo sicuramente meglio di stasera, dobbiamo essere concentrati da subito perché abbiamo grandissime qualità ma affronteremo una squadra in forma. Non sarà facile, ma sabato sarà una bellissima partita e faremo di tutto per vincerla”.