Prima partita di campionato e primo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro edizione 2026/27. L'Inter supera 4-1 il Monza al Meazza e per i lettori di FcInterNews.it che hanno votato è stato piuttosto facile scegliere il migliore in campo: Pio Esposito. L'attaccante ha ottenuto quasi un plebiscito, portando a casa il primo 'oro' stagionale. Alle sue spalle, secondo, Andy Diouf mentre al terzo posto c'è Yann Bisseck. A seguire la classifica di turno e quella generale del premio.

J. Martinez 0.39%

Bisseck 3.21%

Akanji 0.46%

Bastoni 0.20%

Diouf 20.97%

Barella 0.79%

Calhanoglu 2.16%

Zielinski 0.85%

Dimarco 0.26%

Lautaro 0.52%

Esposito 66.58%

Bonny 0.98%

Sucic 1.51%

Stones 0.26%

Luis Henrique 0.39%

Stankovic 0.46%



CLASSIFICA GENERALE DOPO UNA PARTITA:

ESPOSITO 5 PT.

DIOUF 3 PT.

BISSECK 1 PT.