Prima partita di campionato e primo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro edizione 2026/27. L'Inter supera 4-1 il Monza al Meazza e per i lettori di FcInterNews.it che hanno votato è stato piuttosto facile scegliere il migliore in campo: Pio Esposito. L'attaccante ha ottenuto quasi un plebiscito, portando a casa il primo 'oro' stagionale. Alle sue spalle, secondo, Andy Diouf mentre al terzo posto c'è Yann Bisseck. A seguire la classifica di turno e quella generale del premio.

J. Martinez 0.39%
Bisseck 3.21%
Akanji 0.46%
Bastoni 0.20%
Diouf 20.97%
Barella 0.79%
Calhanoglu 2.16%
Zielinski 0.85%
Dimarco 0.26%
Lautaro 0.52%
Esposito 66.58%
Bonny 0.98%
Sucic 1.51%
Stones 0.26%
Luis Henrique 0.39%
Stankovic 0.46%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO UNA PARTITA:

ESPOSITO 5 PT.
DIOUF 3 PT.
BISSECK 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mer 26 agosto 2026 alle 19:56
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.