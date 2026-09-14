Sempre attivo dietro le quinte, ha parlato ai colleghi di Sky Sport il group technical director dell'Udinese Gian Luca Nani. Ha iniziato parlando delle assenze e della fatica fisica che ha attraversato l'Udinese in avvio di stagione: "E' normale, a inizio campionato tutti faticano. Noi abbiamo fatto una preparazione dura, quindi è normale che ci possa essere un po' di fatica. Però siamo confidenti, la squadra è una buona squadra, è una questione di tempo. Questa pausa è benedetta, ci farà recuperare un po' di infortunati e completare la preparazione. Però oggi sappiamo che giochiamo contro una delle squadre più forti al mondo, proveremo fare un miracolo".

Manca un vice-Davis. Può esserlo Jovanovic?

"No. Jovanovic è un giocatore talentuoso, che può giocare dietro le punte, ora può giocare nella posizione di Ekkelenkamp, Zaniolo, Unai Gomez, più che di Davis. E' un giocatore offensivo, con tanta qualità, ha uno contro uno e ha anche gol, ma non è una punta".

Lei e Luca Gotti (in studio, ndr) tornerete a lavorare insieme?

"Io non ho mai lavorato con Luca Gotti, forse per questo siamo amici (ride, ndr). Lo conosco come profesionista, è veramente bravo, gli auguro di tornare presto perché se lo merita, è un allenatore che sa di calcio come pochi".

Gueye può giocare con Davis?

"Certamente. Chi mi conosce sa come la penso, credo che sia un ragazzo con un futuro luminoso, un attaccante fortissimo, che attacca la profondità. Non ha le caratteristiche di Davis, per questo penso possa giocare con lui. E' una seconda punta, ma può fare anche la prima punta, l'attaccante esterno. E' veloce, punta la porta, ha tiro, grande determinazione. Ha di fronte una luminosissima carriera".