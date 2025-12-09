Bellissimo duello per salire sul podio nel sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Inter-Como. I lettori di FcInterNews.it hanno scelto Luis Henrique come migliore in campo, lanciando Lautaro Martinez al secondo posto. Per un'inezia Nicolò Barella sale sul terzo gradino, anticipando Hakan Calhanoglu. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.64%

Akanji 0.72%

Acerbi 0.72%

Bastoni 0.96%

Luis Henrique 35.06%

Barella 15.14%

Calhanoglu 15.06%

Zielinski 4.38%

Dimarco 5.82%

Martinez 18.88%

Thuram 1.43%

Mkhitaryan 0.32%

Carlos Augusto 0.08%

Esposito 0.24%

Sucic 0.32%

Diouf 0.24%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 20 PARTITE:

THURAM 25 PT.

LAUTARO 24 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

BARELLA E SUCIC 14 PT.

ZIELINSKI 11 PT.

ESPOSITO, DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.

BONNY 9 PT.

DIOUF 7 PT.

LUIS HENRIQUE E MKIHITARYAN 5 PT.

BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

BISSECK 2 PT.

AKANJI E DE VRIJ 1 PT.