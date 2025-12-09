Bellissimo duello per salire sul podio nel sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Inter-Como. I lettori di FcInterNews.it hanno scelto Luis Henrique come migliore in campo, lanciando Lautaro Martinez al secondo posto. Per un'inezia Nicolò Barella sale sul terzo gradino, anticipando Hakan Calhanoglu. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.64%
Akanji 0.72%
Acerbi 0.72%
Bastoni 0.96%
Luis Henrique 35.06%
Barella 15.14%
Calhanoglu 15.06%
Zielinski 4.38%
Dimarco 5.82%
Martinez 18.88%
Thuram 1.43%
Mkhitaryan 0.32%
Carlos Augusto 0.08%
Esposito 0.24%
Sucic 0.32%
Diouf 0.24% 
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 20 PARTITE:

THURAM 25 PT.
LAUTARO 24 PT.
CALHANOGLU 20 PT.
BARELLA E SUCIC 14 PT.
ZIELINSKI 11 PT.
ESPOSITO, DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.
BONNY 9 PT.
DIOUF 7 PT.
LUIS HENRIQUE E MKIHITARYAN 5 PT.
BASTONI 4 PT.
DUMFRIES 3 PT.
BISSECK 2 PT.
AKANJI E DE VRIJ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mar 09 dicembre 2025 alle 16:29
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
