Benito Carbone, allenatore dell'Inter Primavera, commenta ai microfoni di Sky Sport la prestazione della squadra al Trofeo Mamma e Papà Cairo, dove ha appena vinto la finalina per il terzo e quarto posto contro il Milan.

"Molto soddisfatto, soprattutto del secondo tempo che abbiamo fatto con un altro atteggiamento - dice Carbone -. Il primo lo abbiamo regalato. Siamo riusciti a recuperare e vincere. Credo che questo sia un momento in cui dobbiamo lavorare e andare solo alla ricerca della prestazione, facendo gamba perché il 16 inizia il campionato e poi abbiamo presto una Supercoppa. Sono partite molto importanti e quindi dobbiamo trovare la forma migliore".