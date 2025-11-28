L'Italia di Massimiliano Favo, vincendo ai rigori la finalina col Brasile, ha conquistato un bronzo storico al Mondiale Under 17. Un traguardo celebrato anche da Gabriele Gravina, presidente della FIGC: "Azzurrini straordinari, complimenti a loro, a mister Favo e a tutto lo staff. È un bronzo mondiale che vale molto di più per qualità, determinazione e attaccamento alla maglia di tutti i ragazzi. Questa è l’ennesima conferma di quanto talento ci sia in Italia e del fatto che bisogna credere nei nostri giovani”.