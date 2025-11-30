Con le dovute proporzioni, l'Inter U20 riesce a 'vendicare' la sconfitta dei giocatori più grandi di una settimana fa battendo i pari età del Milan al Konami Centre al termine di una gara molto intensa e con diverse occasioni da gol ambo i lati. Alla fine è decisiva la solidità difensiva dei ragazzi di Benny Carbone, che dopo aver sbloccato lo 0-0 con un imperioso colpo di testa di Iddrissou su punizione di Cerpelletti al 19', riescono a opporsi, in un modo o nell'altro, ai tentativi di reazione dei giocatori di Renna, che non costringono mai Farronato a interventi complessi a parte una respinta su Scotti nella prima frazione. Per contro, il solito Iddrissou è sempre una costante minaccia per i colori rossoneri.
La partita scorre in modo equilibrato, nel secondo tempo iniziano meglio i nerazzurri che con l'attaccante e Pinotti vanno vicini al 2-0, ma dopo un quarto d'ora il Milan prende possesso del gioco provando varie soluzioni offensive, sempre neutralizzate dalla difesa in cui spicca un gigantesco Bovio. I cambi di Carbone portano freschezza a una squadra un po' in riserva e tre di loro confezionano il raddoppio: El Mahboubi pesca Marello, cross in area e zampata vincente di Mancuso. Una giocata che allontana definitivamente le velleità di pareggio del Milan e accompagna i padroni di casa verso un finale più sereno di gara e alla gioia per una vittoria non di poco conto.
IL TABELLINO:
INTER-MILAN 2-0
Marcatori: 19′ Iddrissou (I); 89′ Mancuso (I);
INTER: Farronato, Cerpelletti, Bovio, Ballo, Della Mora (dal 75′ Marello), La Torre, Peletti, Zarate (dall’82’ Putsen); Pinotti (dal 75′ El Mahboubi), Iddrissou, Mosconi (dal 75′ Mancuso). A disp.: Galliera, Conti, Moressa, Vukoje, Mackiewicz, Breda, Carrara. All.: Benito Carbone.
MILAN: Longoni, Nolli (dall’87’ Batistini), Zukic, Vladimirovic, Perera; Mancioppi (dall’80’ Tartaglia), Cisse (dal 46′ Pandolfi), Plazzotta; Scotti, Lontani (dal 57′ Di Siena), Ossola. A disp.: Bianchi, Colombo, Del Forno, Mazzeo, Pagliai, Angelicchio, Dotta. All.: Giovanni Renna.
ARBITRO: Pizzi.
AMMONITI: 33′ Cisse (M); 43′ Zukic (M).
RIVIVI IL LIVE
95' - Triplice fischio! Il derby di Milano Primavera va all'Inter!
90' - Plazzotta si avventa su un pallone respinto da Farronato ma manda altissimo. Assegnati 5 minuti di recupero.
El Mahboubi innesca a sinistra Marello che crossa basso e trova la deviazione vincente di Mancuso!
89' - GOOOOOL! MANCUSO FIRMA IL RADDOPPIO!
88' - DI SIENA! L'attaccante prova ad avvitarsi in area su cross di Tartaglia ma il pallone finisce tra le braccia di Farronato!
87' - Numero di La Torre che entra in area ma è sfortunato con il rimpallo. Nel Milan entra Battistini per Nolli.
86' - MANCUSO! L'esterno calcia dalla distanza ma non trova lo specchio della porta!
85' - SCOTTI! L'attaccante trova solo l'esterno della rete con una deviazione sul primo palo!.
81' - MARELLO! Diagonale decisiva del terzino che allontana un pallone pericoloso nel cuore dell'area nerazzurra! Esce Zarate, entra Putsen.
80' - Cambio nel Milan: Tartaglia per Mancioppi.
78' - MANCUSO! Destro da posizione defilata, una deviazione mette in difficoltà la difesa rossonera fino al rinvio di Nolli!
75' - Triplo cambio nerazzurro: Marello per Della Mora, El Mahboubi per Pinotti e Mancuso per Mosconi.
72' - ZUKIC! Bel cross da destra di Mancioppi e il difensore, tutto solo, colpisce di testa tra le braccia di Farronato!
70' - Cartellino giallo per Renna che esprime un parere poco gradito dall'arbitro Pizzi.
65' - OSSOLA! Conclusione masticata, Farronato blocca senza problemi. Buon momento per il Milan.
64' - Punizione dal limite di Di Siena, la barriera ribatte.
59' - PINOTTI! Occasionissima per l'esterno che sfrutta lo scivolone di Zukic e prova a piazzarla sul secondo palo, ma non trova la porta!
58' - Plazzotta attacca centralmente e calcia da fuori, ma manda alto.
57' - Esce proprio Lontani, entra Di Siena.
56' - LONTANI! Erroraccio di Ballo che perde palla e serve Lontani che dopo una finta trova l'opposizione di Bovio con il pallone che termina tra le braccia di Farronato!
52' - LA TORRE! Pallone messo in mezzo da Ballo e zampata non troppo convinta del centrocampista che trova Longoni attento!
51' - IDDRISSOU! Bel cross da sinistra di Pinotti e stacco imperioso dell'attaccante che di testa manda alto di poco!
50' - Botta e risposta nelle due metà campo: Cerpelletti calcia da fuori ma Longoni para facilmente, dall'altra parte Scotti trova Farronato al suo posto.
47' - PINOTTI! L'esterno si porta il pallone sul destro e calcia, ma apre troppo il piatto e non trova la porta!
46' - Subito tentativo di Zarate, Longoni senza problemi.
14.07 - Inizia il secondo tempo!
14.05 - Le due squadre stanno rientrando in campo. Nel Milan c'è Pandolfi al posto di Cissé.
Primo tempo vibrante al Konami Centre tra Inter e Milan, con i nerazzurri che hanno messo il naso avanti grazie al colpo di testa imperioso di Iddrissou al 19' ma che nonostante il vantaggio sanno di non potersi rilassare. Anche perché i rossoneri se la stanno giocando a viso aperto, accettando di correre rischi ma provando a infastidire Farronato, soprattutto con un Lontani vivace. Il portiere però ha dovuto esibirsi in una risposta decisiva su Scotti, con Bovio puntuale sul tap-in di Ossola nella giocata offensiva più efficace del Milan in questa prima frazione. Dall'altra parte è un'acrobazia di Pinotti in area a spaventare la squadra di Renna, con pallone che termina alto. Nel complesso grande equilibrio sul rettangolo di gioco e milanesi che si stanno equivalendo sul piano del gioco e delle occasioni. Ma quello che conta è il risultato e a sbloccarlo per il momento è stata l'Inter.
47' - Dopo 2 minuti di recupero l'arbitro Pizzi fischia la fine del primo tempo.
46' - Cerpelletti decisivo nel chiudere in angolo un'azione pericolosa del Milan dopo un pallone perso da Peletti.
44' - Cartellino giallo per Zukic che colpisce al volto in modo pericolosissimo Iddrissou tentando un'acrobazia senza particolare logica!
41' - LONTANI! Mancioppi trova l'attaccante che con una puntata cerca il primo palo ma trova la respinta di Farronato con il piede!
40' - PINOTTI! In piena area l'esterno prova a coordinarsi ma calcia di poco alto!
39' - IDDRISSOU! Progressione irresistibile per l'attaccante che supera in velocità Cissé e viene fermato dalla chiusura in corner di Vladimirovic!
33' - Primo cartellino giallo della partita: Cissé abbatte La Torre a centrocampo e finisce sul taccuino dei cattivi.
32' - Plazzotta prova a sorprendere Farronato con un tiro-cross da palla ferma, ma la traiettoria si spegne sopra la traversa.
29' - MOSCONI! Da estrerno a esterno, bel pallone in area messo da Pinotti e stacco del numero 30 che però manda tra le braccia di Longoni!
25' - FARRONATO! Grande respinta del portiere sulla battuta in corsa di Scotti, sulla respinta arriva Ossola ma trova il corpo di Bovio a salvare i nerazzurri!
23' - Mosconi rientra sul sinistro e lascia partire un tiro-cross, il pallone non trova nessuno e si perde sul fondo.
22' - LONTANI! Il Milan prova a reagire ma l'attaccante non riesce a indirizzare bene sul cross di Scotti.
Bella palla messa in area da Cerpelletti e colpo di testa da attaccante d'area per il nazionale azzurro!
19' - GOOOOL DI IDDRISSOU!
18' - LONGONI! Con la mano il portiere anticipa tutti sul bel cross di Della Mora.
8' - DELLA MORA! Zukic perde un pallone sanguinoso, il terzino attacca la porta e calcia ma non riesce ad angolare troppo il diagonale e agevola l'intervento di Longoni!
7' - LONTANI! Blitz del Milan con il tentativo d'esterno dell'attaccante che trova la risposta di Farronato in tuffo!
13.03 - La partita ha avuto inizio!
13.00 - Squadre in campo pronte per iniziare al Konami Centre.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
