L'Inter Primavera si riscatta prontamente dopo lo scivolone in Youth League contro l'Atletico Madrid battendo 2-0 il Milan nel derby di campionato. I nerazzurri si impongono sui cugini con un gol per tempo: sblocca il risultato Jamal Iddrissou, correggendo in rete di testa un arcobaleno disegnato dal mancino di Filippo Cerpeletti, poi chiude i conti nel recupero Matias Mancuso.

Sezione: Giovanili / Data: Dom 30 novembre 2025 alle 19:25
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
