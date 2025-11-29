Domenica pomeriggio alle 13 andrà in scena un nuovo derby tra Inter e Milan, questa volta a livello Under 20. Nella 13esima giornata del campionato Primavera 1, i nerazzurri di Benito Carbone cercheranno di mettersi alle spalle la pesante sconfitta di Youth League contro l'Atletico Madrid e di sfatare quella che ormai è diventata una maledizione a livello di stracittadine. Per dirigere l'incontro è stato designato Alessandro Pizzi di Bergamo, coadiuvato da Daniel Cadirola di Milano e Manuel Cavalli di Bergamo.