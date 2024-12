Vince ancora il Sassuolo U20 che batte per 2-1 la Juventus di pari età e allunga la sua falcata in avanti, preservando ulteriormente il posto in solitaria in vetta alla classifica. Dopo il pari di ieri tra Torino e Monza, match finito 1-1, l’Inter, reduce dal ko incassato ieri in casa del Genoa è quarta in classifica alle spalle di Sassuolo, Torino e Fiorentina. Restano a 20 punti i bianconeri, appaiati al Grifone.