Ieri, al 'Centro Tecnico Federale' di Coverciano, la Nazionale italiana Under 17 ha bissato il successo dello scorso 11 agosto travolgendo 6-0 in amichevole l'Albania.

Gli Azzurrini aprono le marcature già al 7' con l'attaccante dell'Empoli Diego Perillo, per poi raddoppiare al 27' grazie al difensore dell'Inter Andrea Donato. Prima dell'intervallo, al 40', il centrocampista del Como Samuele Pisati segna il gol del 3-0. Nella ripresa, i padroni di casa calano prima il poker al 49' con Perillo, autore di una doppietta, e poi realizza il 5-0 al 56' col centrocampista del Modena Tito Maria Fabbri, direttamente su calcio di punizione. All'83', infine, l'attaccante del Milan Daniele Petrone, subentrato al 63' a Mattia Angelicchio, sigla la rete del definitivo 6-0.

"Sono davvero soddisfatto perché, al di là del risultato, che è una conseguenza dell'ottima prestazione, i ragazzi hanno mostrato il giusto atteggiamento e la mentalità di squadra che ci aspettavamo, mettendo in pratica i principi di gioco sui quali abbiamo lavorato in questi giorni. Non era facile, essendo al loro esordio stagionale, ma hanno indossato la maglia azzurra con grande senso di appartenenza ed entusiasmo", il commento a fine partita del tecnico Daniele Franceschini a FIGC.it.