Il primo impegno ufficiale della stagione della Juventus Women sarà contro il Parma nella prima giornata della Serie A Women's Cup. Raggiunto dai canali ufficiali del club bianconero, il tecnico Max Canzi inquadra l'appuntamento ricordando anche l'ultima sfida contro l'Inter Women: "Sotto l'aspetto mentale arriviamo bene alla prima gara ufficiale della stagione perché l'aver vinto le due più recenti partite contro Como Women e Inter Women nella The Women's Cup, che sono state un po' un 'cuscinetto' tra le amichevoli e la prima competizione ufficiale che inizieremo domani, ci ha dato grande slancio e fiducia. Allo stesso tempo, tra i tanti aspetti positivi, abbiamo evidenziato anche qualche situazione da migliorare e siamo contenti di questo aspetto perché ci offre la possibilità di lavorare per crescere. Venendo all'aspetto fisico, siamo a buon punto, ma non possiamo pensare di essere al 100% perché una decina di giocatrici non hanno iniziato con noi la preparazione a metà luglio in quanto impegnate all'Europeo".