Per un classe 2009 come Amadou Konteh Jaiteh, arrivato dal Valencia, in entrata, per le giovanili dell'Inter c'è un altro nome della stessa annata destinato a uscire: secondo Sprint e Sport, ad avere le valigie in mano è Delis Gjeci, pronto a trasferirsi all’Empoli, vice Campione d’Italia della categoria Under 17.
Sezione: Giovanili / Data: Sab 16 agosto 2025 alle 10:00
Autore: Christian Liotta
Autore: Christian Liotta
