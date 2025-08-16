Per un classe 2009 come Amadou Konteh Jaiteh, arrivato dal Valencia, in entrata, per le giovanili dell'Inter c'è un altro nome della stessa annata destinato a uscire: secondo Sprint e Sport, ad avere le valigie in mano è Delis Gjeci, pronto a trasferirsi all’Empoli, vice Campione d’Italia della categoria Under 17. 

Sezione: Giovanili / Data: Sab 16 agosto 2025 alle 10:00
Autore: Christian Liotta
