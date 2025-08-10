Non solo mercato sui quotidiani di oggi. Dopo il recente 'Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo', che ha visto Inter e Milan sfidarsi per il terzo posto con vittoria nerazzurra in rimonta per 3-2, è arrivata la conferma che entrambe la squadre U20 sono ancora cantieri aperti. Benny Carbone può sorridere per la reazione nel secondo tempo ma ha ancora diverse situazioni da sistemare. Scenario prevedibile, sottolinea il Corriere della Sera, quando è nata l'U23 dell'Inter, che ha penalizzato la competitività della Primavera in favore di un più rapido inserimento dei giovani tra i professionisti. Servirà ancora un po' di tempo, ma alcune individualità come Cerpelletti e Idrissou fanno ben sperare.
Sezione: Giovanili / Data: Dom 10 agosto 2025 alle 14:11
Autore: Redazione FcInterNews.it
Autore: Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - Giovanili
Italia U19, i convocati di Bollini per la doppia amichevole contro l'Albania: presenti quattro nerazzurri
Altre notizie
Domenica 10 ago
- 14:54 fcinDonnarumma a un bivio. L'Inter ne ha parlato con l'agente e si è candidata per il 2026: i dettagli
- 14:38 Sky - De Winter, scatto del Milan: Inter superata, i rossoneri hanno mosso passi concreti per il belga. La situazione
- 14:25 Provocazione: Zingonia come Soweto? Free Lookman now!
- 14:11 Corriere della Sera - Inter U20, Carbone ha ancora qualcosa da sistemare. Scenario prevedibile
- 13:56 Olympiacos vittorioso a Berlino, Mendilibar felice avvisa l'Inter: "Vogliamo vincere tutte le partite"
- 13:41 Hakimi: "PSG favorito per la Champions? Non credo, ma ci proveremo". Tra le avversarie non cita l'Inter
- 13:27 SM - Milan, caccia al centrale: non solo Comuzzo e Leoni. L'ultima idea è De Winter
- 13:13 Ausilio e la punzecchiatura del figlio: "Mi ha rimproverato dicendomi che mi sono fatto scappare Jashari"
- 12:58 Mkhitaryan: "Saremo pronti per l'inizio della stagione. Il Monaco? Forse si è rilassato dopo l'espulsione"
- 12:45 In Arabia prende piede la suggestione Ausilio-Al Hilal: "Una rivoluzione per il calcio saudita"
- 12:32 Esposito-Cagliari, prenotate per domani le visite mediche. Si attende soltanto l'ok definitivo
- 12:17 L'Unione Sarda - I perché del sì di Sebastiano Esposito al Cagliari. Che può avvicinarsi ancora di più all'Inter
- 12:04 Repubblica - Milan in pole per Leoni con i soldi di Thiaw. Ma l'Inter può rispondere con... Bisseck
- 11:50 A. Stankovic: "Al Bruges mi sono sentito subito a casa. Ci è voluto un po' per arrivare, ma sono felice"
- 11:37 Corriere di Bergamo - Lookman, no all'Arsenal. Atteso il rilancio dell'Inter
- 11:24 CdS - Esposito, fine della telenovela. Il sì del giocatore ha prevalso
- 11:10 Corriere della Sera - Il mercato spinge verso i difensori. Leoni pallino di Chivu, De Winter Piano B
- 10:56 Gazzetta di Parma - Cuesta punta su Leoni, che risponde presente. Il mercato non distrae
- 10:42 CdS - Il messaggio di Donnarumma: "N. 1". E Luis Enrique non lo metterà ai margini
- 10:28 GdS - Inter, progetto offensivo estremo: Lookman non copre, ma in attacco è letale
- 10:14 Zazzaroni: "Pare che Percassi cederebbe Lookman alla stessa cifra di Koopmeiners"
- 10:00 TS - Marotta torna dalle vacanze, via al lavoro di diplomazia per Lookman
- 09:46 CdS - Più opzioni offensive, elasticità tattica e grinta: l'Inter di Chivu è diversa. Ma servono correttivi
- 09:31 GdS - Sucic il jolly e le due torri: il nuovo che avanza fa felice l'Inter
- 09:17 Altobelli: "Solo 3-4 attaccanti più forti di Lautaro. Siamo l'Inter, un'altra stagione senza titoli non esiste"
- 09:13 TS - Il Milan può fiondarsi su Leoni, ma l'Inter ha due motivi per essere fiduciosa
- 09:08 CdS - 'C'è solo l'Inter' nella playlist estiva di Lookman. I nerazzurri attendono con fiducia, Chivu pronto a cambiare per lui
- 08:55 Ausilio, dal grave infortunio alla dirigenza dell'Inter: "Ecco i colpi di cui vado fiero. L'errore? Kvaratskhelia"
- 08:41 TS - Pavard in uscita dall'Inter, ma i numeri non aiutano. Bloccato De Winter
- 08:27 CdS - Ceduto Thiaw, il Milan cerca il sostituto: c'è budget per lo sgarbo all'Inter
- 08:14 GdS - Dalla pace con Calhanoglu alle condizioni fisiche: Lautaro è tornato guida
- 08:00 Luis Henrique: "Inter, sta nascendo una squadra vera, Chivu mi invita a rischiare. Dumfries, sfida che cercavo"
- 00:00 Le indicazioni del test monegasco, in attesa dei movimenti di mercato
Sabato 09 ago
- 23:45 UFFICIALE - Il PSG contrattualizza Chevalier. Ora Donnarumma è sul mercato?
- 23:30 L'Inter U18 travolge 5-0 in amichevole la Juniores del Foligno
- 23:15 Budel elogia Sebastiano Esposito: "Tecnicamente molto forte, sarebbe perfetto per il Cagliari"
- 23:00 Lotta Scudetto, Valentini: "Napoli resta favorito, sotto metto Milan, Inter e Juventus"
- 22:46 È iniziata la Coppa Italia-Frecciarossa: rotondo successo della Virtus Entella contro la Ternana
- 22:35 GdS - Sebastiano Esposito al Cagliari, affare chiuso: all'Inter 4 milioni e il 40% sulla futura rivendita
- 22:32 Club Brugge, Stankovic felice per la vittoria nel derby: "Il viaggio è appena iniziato"
- 22:18 Leoni resta al Parma o va via? Cuesta parla del mercato in generale: "Tutto è possibile"
- 22:02 Dall'Arabia Saudita confermano: "Al Hilal in trattativa avanzata con un direttore sportivo di una big italiana"
- 21:48 SI - L'Al Hilal cerca un direttore sportivo: tra i nomi più apprezzati c'è anche quello di Ausilio
- 21:34 L'Unione Sarda - Sebastiano Esposito vicino al Cagliari, contratto di cinque anni: già ad Asseminello lunedì?
- 21:20 Genoa di rimonta a Rennes. Carboni non brilla, solo panchina per De Winter
- 21:07 Ventura applaude le U23: "Il passaggio tra giovanili e Serie A è troppo grande"
- 20:53 SI - Taremi ancora in permesso. Nessuna offerta per lui, per ora solo sondaggi
- 20:39 Sondaggio dell'Al Nassr di CR7 e Brozovic con l'entourage di Calhanoglu
- 20:25 Thiaw al Newcastle può influire sul mercato dell'Inter: c'è il rischio di dover scegliere tra Lookman e Leoni
- 20:11 Dopo il rifiuto di Taremi, il Flamengo ha virato su un altro attaccante
- 19:57 SM - Per il Milan il post Thiaw è Leoni: nei prossimi giorni contatto con il Parma
- 19:42 ESPN - Tre club sulle tracce di Donnarumma. C'è anche l'Inter
- 19:28 Satriano pronto al riscatto: "Ho recuperato dal mio infortunio, ora il Lens e il Mondiale"
- 19:14 Bonavita: "Inter scuola di vita. Chivu si fidava di me, spesso raccontava al gruppo di sé"
- 19:00 Luciano: "Ronaldo in Brasile è come un dio. Senza problemi avrebbe vinto 10 Palloni d'Oro"
- 18:45 Euro2032, a rischio la presenza di Milano e Napoli. Ma in bilico è anche l'organizzazione dell'Italia
- 18:30 Divieto pubblicità scommesse, Abodi: "Presto confronto tra le parti. Così si favorisce il gioco illegale"
- 18:15 Parma sconfitto per 2-1 in amichevole dall'Heidenheim. Leoni in campo per tutto l'incontro
- 18:00 Stankovic, prima da titolare al Club Bruges con vittoria nel derby: Cercle superato 2-0
- 17:45 Dumfries candidato al Pallone d'Oro, su Instagram la soddisfazione dell'amico Gakpo
- 17:30 GS - Calhanoglu via dall'Inter solo per cifre clamorose. Con Chivu si prepara un 'aggiornamento'
- 17:15 Martedì nuovo test per l'Inter di Chivu contro il Monza: ecco come trovare i biglietti
- 17:00 GdS - Il Bologna bussa alla porta dell'Inter per Kristjan Asllani: alta la richiesta, ma c'è un'opportunità
- 16:45 Marianella: "Lookman, comportamento vergognoso. All'Inter serve però ci sarebbero altre priorità"
- 16:30 Capello: "Camarda ha superato l'esame San Siro, Pio Esposito no. E se Chivu punta Lookman..."
- 16:15 Vicenza, l'ex DS Matteassi: "Sul conto di Vecchi ho sentito tante ca...te, è un grande professionista"
- 16:00 GdS - Milan, Comuzzo avanti su Leoni per il dopo-Thiaw: primi contatti per il difensore viola
- 15:45 Il rammarico di Pedri: "Una finale di Champions tra Barça e PSG sarebbe stata combattuta"
- 15:30 De Winter, incontro a Monaco tra i dirigenti di Inter e Genoa. Nerazzurri priorità assoluta per il belga
- 15:15 Newcastle-Thiaw, affare fatto per 35 mln. Ora è ballottaggio in difesa per il Milan: Leoni o Comuzzo