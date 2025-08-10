Non solo mercato sui quotidiani di oggi. Dopo il recente 'Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo', che ha visto Inter e Milan sfidarsi per il terzo posto con vittoria nerazzurra in rimonta per 3-2, è arrivata la conferma che entrambe la squadre U20 sono ancora cantieri aperti. Benny Carbone può sorridere per la reazione nel secondo tempo ma ha ancora diverse situazioni da sistemare. Scenario prevedibile, sottolinea il Corriere della Sera, quando è nata l'U23 dell'Inter, che ha penalizzato la competitività della Primavera in favore di un più rapido inserimento dei giovani tra i professionisti. Servirà ancora un po' di tempo, ma alcune individualità come Cerpelletti e Idrissou fanno ben sperare.