Se arriverà una quinta punta, sarà quasi certamente a titolo temporaneo. Secondo Tuttosport, è questa la modalità con cui potrebbe essere conclusa l'operazione per portare un altro innesto nella rosa di Cristian Chivu. Difficile, invece, che l'eventuale acquisto possa andare a sostituire Luis Henrique, la cui partenza è sempre meno un'opzione.

"Il brasiliano, a meno di sorprese - leggi offerte da almeno 25 milioni a titolo definitivo - resterà all'Inter. Casomai, l'ultimo innesto, il famoso quinto attaccante, un giocatore di velocità, fantasia e dribbling che porti qualcosa di diverso al reparto offensivo, potrebbe arrivare a fine mercato - quasi certamente in prestito - grazie anche alle ultime due uscite a livello di prima squadra", ovvero Massolin e Asllani.