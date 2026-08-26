Scelta di vita, scelta da tramonto della carriera per Mehdi Taremi, ex giocatore dell'Inter nella stagione 2024/25 conclusa con una finale di Champions League. L'attaccante 34enne ha disputato l'ultima annata con la maglia dell'Olympiacos (16 gol e 6 assist complessivi), in Grecia, prima di partecipare al controverso Mondiale per la Nazionale iraniana, non certo trattata con i guanti dagli USA, Paese ospitante.

Nelle ultime settimane il trasferimento all'Al Wasl, UAE Pro League, dove potrà guadagnare cifre significative anche se la sua volontà sarebbe stata rimanere in biancorosso per partecipare alla Champions League. Ma, come evidenzia il giornalista connazionale Hatam Shiralizadeh, non c'erano per lui più le condizioni ideali per continuare. Tra l'altro, la punta classe '92 aveva ricevuto offerte da Sassuolo e Genoa, a conferma che comunque la stima nei suoi confronti non era stata smussata dalla stagione deludente in nerazzurro.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 26 agosto 2026 alle 16:03
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.