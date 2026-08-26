Da sempre ammiratore di Davide Frattesi, giocatore che ha allenato nella stagione 2020-2021 quando sedeva sulla panchina del Monza, Cristian Brocchi si è detto contento per l'impatto che l'ex centrocampista dell'Inter ha avuto nel mondo Lazio grazie al gol decisivo segnato al Bologna: Con me si sfonda una porta aperta perché è tra i miei preferiti - ha detto Brocchi parlando a Radio TV Serie A -. Ho avuto la fortuna di allenarlo, penso di essergli stato utile. Ci sentiamo sempre e parliamo spesso della sua crescita. Davide è un giocatore forte, un giocatore che adesso ha consapevolezza nei propri mezzi. Secondo me aveva bisogno di andare via dall'Inter, forse ha preso questa decisione in ritardo. Ma a Milano ha fatto grandi cose, soprattutto due stagioni fa: penso, per esempio, al gol segnato al Barcellona. Io penso che per la Lazio sia stato un acquisto top, da un punto di vista tecnico e caratteriale".