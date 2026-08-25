Radiomercato ci racconta di un Chivu desideroso di avere in rosa un altro attaccante. Una punta con caratteristische differenti da quelle attualmente in rosa. Il tecnico romano vorrebbe un guastatore, uno in grado di inventarsi la giocata senza il supporto del gioco corale. Una sorta di jolly offensivo.

Lo scorso anno fu Lookman, adesso i nomi che si fanno a tal proposito sono i pià svariati: da Martinelli a Chiesa passando per Perisic e tanti altri (Zirkzee, Sancho, Sterling, Mahrez...). La certezza è una: un quinto elemento servirebbe eccome.