Seconda giornata in arrivo per Cagliari e Inter, che si sfideranno domenica in un'Unipol Domus destinata a essere soldout. Dopo la vittoria di Parma, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Pisacane sta già pensando alla formula per mettere il bastone tra le ruote ai nerazzurri. Dovrebbero farne parte Alessandro Romano e Harry Winks, che a centrocampo al Tardini hanno convinto tutti, a partire dal tecnico rossoblu.

Crescono le quotazioni di Kevin Carlos, che in attacco potrebbe scalzare Mendy per uno spazio da titolare. In difesa, invece, potrebbe arrivare l'esordio stagionale di Mina. Non ci sarà l'infortunato Idrissi, così come Esposito, ormai in uscita.