Torna il Gran Galà del calcio: il 2 settembre, al Teatro alla Scala di Milano, una serata speciale per celebrare i protagonisti della stagione, tra premi, grandi ospiti e momenti esclusivi. Lo scrive la Lega Serie A sul suo sito, specificando che "nel corso della serata saranno assegnati i principali riconoscimenti del calcio italiano relativi alla stagione 2025-2026, votati direttamente dai calciatori, con l’eccezione del premio “Vota il Gol”, riservato ai tifosi. Saranno premiati Portiere, Difensori, Centrocampisti e Attaccanti dell’Anno, una super formazione ideale dalla quale uscirà il Migliore Assoluto della stagione. Premi speciali anche per l’Allenatore dell’Anno, l’Arbitro dell’Anno, la Società dell’Anno, il Miglior Giovane della Serie B e il Miglior Giovane della Serie A".

In lizza per i premi tanti giocatori dell'Inter, tra i quali Akanji, Bastoni, Dimarco, Calhanoglu, Zielinski, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Anche Christian Chivu in lizza per il premio 'Allenatore dell'anno'.