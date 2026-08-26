L’Inter continua a far parlare di sé e questa volta a intervenire è Stephane Dalmat. L’ex centrocampista nerazzurro ha condiviso un post su Instagram dedicato all’Inter di oggi, soffermandosi in particolare sulla nuova identità della squadra. Dalmat vede un’Inter più giovane rispetto al passato, ma non per questo meno competitiva. Anzi, secondo l’ex nerazzurro, la squadra mantiene una qualità importante e può continuare a essere protagonista.

Le dichiarazioni di Dalmat

"Ho seguito da lontano il mercato dell’Inter e devo dire che hanno fatto degli ottimi acquisti, come Jones e Stones. Ma la cosa che considero ancora più importante è che siano rimasti tutti i giocatori della rosa: questo dà continuità e solidità alla squadra.Hanno iniziato bene il campionato. È una squadra giovane e con ampi margini di crescita. Non ho visto la partita contro il Monza, se non qualche spezzone, ma sono comunque molto contento per loro. Una nota di merito particolare la voglio dare a Diouf. L’avevo visto giocare al Lens e devo dire che è cresciuto davvero tanto. Deve ancora lavorare e migliorare sotto molti aspetti, ma credo molto in lui: ha qualità, forza e margini di crescita importanti. Sono convinto che possa diventare un giocatore ancora più forte. Sono contento anche per Pio Esposito, che ha iniziato bene. Con l’esperienza e la maturità che acquisirà partita dopo partita, secondo me può crescere tantissimo e diventare una risorsa importante per la squadra".