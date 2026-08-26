Luis Henrique resta, per ora, un giocatore dell'Inter. Giorno dopo giorno crescono le possibilità che la permanenza si concretizzi anche oltre la chiusura del mercato. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, oggi la permanenza del brasiliano è addirittura più probabile di una cessione. Anche la Roma, che per settimane è stata interessata all'ex Marsiglia, si sarebbe defilata.

I giallorossi hanno chiuso per Oosterwolde, ma le visite mediche non hanno convinto lo staff medico. L'olandese infatti potrebbe avere un problema muscolare che lo terrebbe out un paio di mesi. Se così dovesse essere, il trasferimento potrebbe saltare. Luis Henrique, comunque, resta fuori dalla portata economica della Roma: l'Inter continua a chiudere 30 milioni e i capitolini non sembrano intenzionati ad affondare il colpo.