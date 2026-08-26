Idee chiare per Antonio Di Gennaro, che durante un’intervista rilasciata ai microfoni di News.Superscommesse.it, ha dichiarato che l’Inter resta la squadra più forte del campionato. Nel seguente estratto l’ex calciatore, oggi commentatore e opinionista televisivo, sottolinea l’intelligenza e la qualità degli acquisti fatti dal club nerazzurro in questa sessione estiva di calciomercato. Ecco le sue dichiarazioni.

Quale può essere la principale rivale dell’Inter nella lotta Scudetto?

“Io penso il Napoli, anche se forse ha bisogno ancora di un difensore: intanto vediamo quanto vale Badiashile, cerchiamo di capire l’inserimento di questo calciatore. Allegri ha fatto intendere che ha una squadra che può anche variare più moduli di gioco; si tratta di un team arrivato a certi livelli che può contare, ad esempio, su Vergara che è un talento, su Anguissa che è finalmente guarito bene, con De Bruyne che con Allegri tornerà lui. Il Milan ha sostenuto un esborso eccessivo sul mercato per certi giocatori, ma ha una squadra temibile grazie soprattutto alle idee di calcio di Amorim. Poi la Roma, che ha molti giocatori che sono voluti rimanere e diversi altri che son voluti venire e questo rappresenta un fattore importante. E, ancora, la Juventus che bisogna inquadrare bene. L’Inter, comunque, rimane la squadra più forte, ha fatto 3 acquisti, soprattutto in ottica Champions, che vantano in tutto circa 30 titoli vinti”.